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تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:40 مساءً
الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:38 مساءً
ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:38 مساءً
الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:38 مساءً
محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
افتتاح تمرين "حماة الصداقة 2021" الروسي - المصري لقوات المظليين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:25 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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