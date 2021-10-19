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ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، 19 أكتوبر2021، مع بداية التداول بالبورصة وسط حالة من الترقب من المستثمرين، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بسبب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى بنسبة طفيفة، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا من 772 إلى 774 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لارشاد المواطنين الذين يرغبون في اقتناء الذهب سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 882 إلى 885 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو اقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 772 إلى 774 جنيها، ويشهد اقبالا كبيرا في الوجه البحرى .

اعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 662 إلى 664 جنيهاوهو النوع الأكثر اقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والاسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6176 إلى 6192 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار،

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مما قدم دعما للذهب، وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.7%، إلى 1776.03 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7%، إلى 1778.20 دولارا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ اسبوعين .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، بشكل ملحوظ مع بداية التداول، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 788.56 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 901.21 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 675.97 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،782.13 $ .

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