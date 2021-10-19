بسبب «السيلوليت»..الكاميرات والإضاءة تضع النجمات في مواقف محرجة بمهرجان الجونة (صور)

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رغم الإطلالات الجذابة وارتداء أحدث صيحات الموضة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لم يمنع ذلك من معاناة بعض النجمات من السيلوليت ليلاحظه بسهولة متابعي المهرجان من خلال الصور المنتشرة ضمن فعاليات المهرجان ووقوفهن تحت الكاميرات والأضواء المكثفة دون فلاتر كما يحدث في صورهن المنشورة عبر حساباتهن الرسمية على السوشيال ميديا، وليدفع ذلك بعض النجمات للاعتراف بوجود «السليوليت» -دهون تحت الجلد ظاهرة بشكل واضح- وكان أشجعهن أروى جودة، بينما تجاهلت نجمات أخريات الأمر رغم تعرضهن للتنمر من بعض المتابعين مادفع النجمات لتجاهل نشر تلك الصور عبر حساباتهن الرسمية، واختيار إطلالات لاتبدو فيها تلك الإطلالات التي عرضتهن للتنمر.

أروى جودة

أروى جودة

تعرضت الفنانة أروى جودة للتنمر، حين ارتدت فستانا أسود بفتحة جانبية أعلى الفخذ، تظهر ساقها وبها «سيلوليت»، ما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة وردت أروى جودة، قائلة عبر حسابها على «انستجرام»: «أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية».

هالة صدقي

كانت أحدث من ظهرت على ساقيها علامات السليوليت، حيث تعرضت الفنانة هالة صدقي للتنمر أيضا بعد ظهورها في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بعد وقوفها على الريد كاربت بفستان قصير كشف عن ساقيها ووجود سليوليت.

هالة صدقي

وأيضا خلال ظهورها مع الفنانة ليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي على متن يخت بحري خلال رحلة نهارية بالمهرجان.

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يسرا

يسرا

النجمة يسرا كانت أول ضحايا التنمر من وجود السيلوليت في ذراعها في صور انتشرت لها خلال فعاليات اليوم الثاني من المهرجان حين ارتدت فستان أحمر كشف عن ذراعها ومعاناته من الترهل وبعض الخطوط البيضاء وهو ماكانت يسرا قد تجاوزته في إطلالتها الأولى بالمهرجان خلال حفل الافتتاح بارتداء فستان بأكمام شفافة ومطرزة.

ليلى علوى

ليلى علوي

تعرضت النجمة ليلى علوي هي الأخرى للتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها بفستان وردي وظهر علامات الترهل على ذراعها.