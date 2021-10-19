أخبار عاجلة

39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح» -
إلهام شاهين رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح» -
بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 -
الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز -
"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان -
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز -
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي -
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تواصل فتح معبر رفح البري

Print
مصر تواصل فتح معبر رفح البري تواصل فتح معبر رفح البري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

بدورها، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر للمواطنين اليوم الثلاثاء سيُخصص للمسافرين ضمن الحافلتين الرابعة والخامسة حتى الرقم 150 من كشف رقم «2021/34».

ودعت الهيئة، المواطنين المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، مع ضرورة التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

بسبب المخاوف من التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا