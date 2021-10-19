بسبب «خطأ مطبعي».. رابطة الأندية تغير ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلا على ملعب مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة ٥ نوفمبر المقبل، وقررت إقامتها باستاد القاهرة بدلا من استاد الدفاع الجوي.

وأكدت الرابطة أنه حدث خطأ مطبعي في جدول الدوري بوضع المباراة باستاد الدفاع الجوي وهو الملعب الاحتياطي للزمالك ولكنها ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كانت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري أعلنت عن مواعيد مباريات أول ٨ جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢١-٢.٢٢.