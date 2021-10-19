أخبار عاجلة

"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان -
تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز -
المملكة المتحدة: على العالم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات التغير المناخي -
"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي -
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد -
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية -
مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح -
«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا -
تٱجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل زميلهما بالخانكة إلى 26 ديسمبر -
تحرير 10 محاضر تموينية في شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كريم شحاتة يكشف تفاصيل عقد مصطفى فتحي الجديد مع

Print
كريم شحاتة يكشف تفاصيل عقد مصطفى فتحي الجديد مع الزمالك كريم شحاتة يكشف تفاصيل عقد مصطفى فتحي الجديد مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار مسئولي نادي برئاسة حسين لبيب، بتجديد التعاقد مع مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «مسؤولو نادي الزمالك قرروا تجديد عقد ورفع قيمة عقده إلى ١٠ ملايين جنيه في الموسم الواحد».

وأضاف أن قرار إدارة الزمالك جاء برفع عقد اللاعب إلى الفئة الأولى في الفريق تقديرًا لمستواه الفني في الفترة الماضية.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع إلى ناديه.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر عودة مصطفى فتحي، لصفوف الفريق بعد ظهوره بمستوى مميز مع نادي سموحة، الذي كان معارًا له في الموسم الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك»

بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك»

مصادر «المصري اليوم»: لا طعون علي حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك حتي الأن

مصادر «المصري اليوم»: لا طعون علي حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك حتي الأن