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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار مسئولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بتجديد التعاقد مع مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «مسؤولو نادي الزمالك قرروا تجديد عقد ورفع قيمة عقده إلى ١٠ ملايين جنيه في الموسم الواحد».

وأضاف أن قرار إدارة الزمالك جاء برفع عقد اللاعب إلى الفئة الأولى في الفريق تقديرًا لمستواه الفني في الفترة الماضية.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع إلى ناديه.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر عودة مصطفى فتحي، لصفوف الفريق بعد ظهوره بمستوى مميز مع نادي سموحة، الذي كان معارًا له في الموسم الماضي.