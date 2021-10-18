أخبار عاجلة

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة -
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية" -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب -
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -
الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق -
ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021 -
«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين -
وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل -
ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما» -
مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

المغرب يعتمد «جواز التلقيح» ضد كورونا للتنقل ودخول الأماكن العامة

Print
المغرب يعتمد «جواز التلقيح» ضد كورونا للتنقل ودخول الأماكن العامة المغرب يعتمد «جواز التلقيح» ضد كورونا للتنقل ودخول الأماكن العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المغرب اليوم الاثنين اعتماد «جواز التلقيح» ضد كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى الأماكن العامة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وقال بيان للحكومة المغربية إنه «تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الإعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة إحترازية جديدة قوامها جواز التلقيح».

وأضاف البيان أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ودعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات إلى «الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمن مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر».
ويستهدف المغرب تطعيم 80 في المئة من السكان، وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 23 مليونا بالجرعة الأولى، وأكثر من 21 مليونا بالجرعة الثانية.

وقالت وزارة الصحة إن منحنى الإصابات بكوفيد-19 في المغرب سجل أدنى مستوى منذ 16 أسبوعا خلال هذا الأسبوع.

وسجل المغرب اليوم 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 269 أمس، ليصل إجمالي الإصابات 942280. كما سجلت السلطات الصحية 17 وفاة ارتفاعا من سبعة ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 14561.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

شمال سيناء تسجل 3 حالات وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا