زوجة أحمد الفيشاوي تقبله على «الريد كاربت» في خامس أيام مهرجان الجونة (صورة)

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خطف الثنائي الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى كامل أنظار الحضور ونجوم المهرجان، على الريد كاربت في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5 .

ظهرت ندى كامل، على الريد كاربت في مشهد رومانسي، معتاد عندما يحضر الثنائي أي مهرجانات، إذ قبلت زوجها أحمد الفيشاوي أمام الكاميرات .

أحمد الفيشاوي وزوجته

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور اليوم الخامس للمهرجان وعلى رأسهم: شيرين رضا، منى زكي، خالد النبوي، أمينة خليل، أحمد مالك، أحمد داش.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.