المصور الليبي عماد منكوسة يطلق مبادرة لدعم السياحة العربية

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أعلن المصور الليبي عماد منكوسة إطلاقه مبادرة جديدة لدعم السياحة العربية ما بعد فيروس كورونا من خلال صور تحكي عن الحضارات الموجودة في كل دولة عربية لتشجيع السياحة الأجانب على زيارة هذه البلاد والاستمتاع بإرثها الثقافي والحضاري والتاريخي.

وقال منكوسة في تصريحات له، إن المبادرة تحمل اسم «حضارة في صورة» وسيقوم في هذه المبادرة بالسفر إلى مختلف البلدان العربية وتصوير أبرز المناطق التاريخية والاثرية فيها ومن ثم عرض الصور في مواقع الصور العالمية من اجل جذب السياح إلى هذه الدول للاستمتاع بالحضارة فيها.

المصور عماد منكوسة بدأ مبادرته من مصر وصور أكثر من صورة عن الحضارات المصرية وبدا في عرضها في كبرى المواقع العالمية ولاقت استحسانًا ورواجًا كبيرا من السياح الأجانب.

عماد منكوسة أشار إلى ان الصور التي نشرها كانت ل ابو الهول والاهرامات ومعبدأبوسمبل وكذلك شارع المعز لدين الله الفاطمي كمثال على الحضارة الاسلامية وصور ايضا من الحضارة القبطية في مصر مشددا على ان صورة ابو الهول كانت الاكثر جذبا للسياح ومعظم الاجانب تمنوا زيارة مصر لمشاهدة هذا التمثال العظيم على الطبيعة.