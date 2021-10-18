إدارة بايدن تطلب من المحكمة العليا إيقاف قانون تكساس حول الإجهاض

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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا أن توقف القانون الصادر في ولاية تكساس، والذي يفرض حظرا شبه كامل على الإجهاض.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا أن تلغي قرار محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، الذي يقضي برفع حكم قضائي آخر بشأن إيقاف قانون الإجهاض في تكساس.

وأشارت وزارة العدل إلى أن قرار محكمة استئناف الدائرة الخامسة يمس الحقوق الدستورية للمواطنين، مضيفة أنه بوسع المحكمة العليا أيضا عقد جلسة استماع للاطلاع على حجج الطرفين، نظرا لأهمية القضايا التي يجري النظر فيها.