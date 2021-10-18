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سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر

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يعانون نقصًا بجميع الخدمات من سفلتة ‏وإنارة واتصالات بالرغم من مطالباتهم المستمرة

سكان

جدَّد سكان حي المقام بمكة المكرمة مناشدتهم المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة لضرورة توفير الخدمات الأساسية في الحي، من سفلتة وإنارة ورصف، أسوة بالأحياء المجاورة.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": نحن سكان حي المقام بالشرائع، نعاني نقصًا بجميع الخدمات، من سفلتة ‏وإنارة وشبكات اتصالات، بالرغم من مطالباتنا المستمرة منذ سنوات للجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، ولكن بدون جدوى.

وأضافوا: لدينا معاملة في إدارة الطرق والتشغيل والصيانة بالأمانة، فيما لا تزال حبيسة الأدراج، ولا حلول تُذكر حتى الآن.. مبدين استياءهم الشديد من عدم توافُر الخدمات الأساسية في حيهم، المتمثلة في السفلتة والإنارة ورصف الشوارع، إلى جانب المياه وشبكات الصرف الصحي. لافتين إلى أن الحي يكتظ بالسكان فيما تغيب عنه تلك الخدمات بالرغم من مطالبتهم على مدى السنوات الماضية.

وناشد السكان المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وبلدية الشرائع ضرورة الوقوف على الحي، وتلبية احتياجاتهم الخدمية على وجه السرعة أسوة بالأحياء المجاورة.

سكان

سكان

سكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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