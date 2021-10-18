أستاذ فيروسات يحذر من زيادة إصابات كورونا: التطعيمات ضرورية لتخفيف الأعراض

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توقع الدكتور على محمد زكي، أحد أبرز العلماء المصريين في مجال تشخيص الفيروسات، زيادة أعداد المصابين بكورونا مع بدء موسم الدراسة.

وأكد «زكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أهمية التطعيمات التي تساعد من تخفيف حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها لن تقضى على فيروس كورونا المستجد ولن تمنع انتشار العدوى لذلك لابد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن كورونا منها الموسمية وهي 4 أنواع OC43، 229E، N163، HKU، دخول الفيروس غير معروف وظهرت ما بين 200 إلى 700 سنة تسبب نزلات برد خلال فترة الشتاء، وهناك الكورونا الخبيثة تحدث الإصابات القاتلة بنسب متفاوتة ظهر سارس 1 في الصين عام 2003 انتشر في حوالي 30 دولة وأصاب ما يقرب من 8 آلاف شخص، مات منهم ما يقرب من 800، وتم احتواء المرض من خلال اتباع أساليب مكافحة العدوى.

فيما ظهرت متلازمة فيروس كورونا التنفسية الشرق أوسطية MERS)) عام 2012 انتشر في حوالي 27 دولة وأصاب ما يقرب من 3000 شخص مات منهم قرابة 750 شخص مصدره كان الجزيرة العربية، وفى عام 2015 ظهر الوباء في دولة كوريا الجنوبية عندما انتقل مواطن كوري من السعودية، وقام بإصابة عدد كبير بالعدوى وصل عددهم إلى 1800 شخص مات منهم قرابة 36 شخص، ومازال الفيروس نشط في السعودية حتى الآن.

وأكد ذكى أهمية التطعيمات على مر العصور، حيث نجحت في القضاء على الجدرى وشلل الأطفال، موضحا أن الفرق بينها وبين لقاح كورونا، أن التطعيمات السابقة تحتوى على الفيروس كاملا، بينما تطعيم كورونا حديث أول مرة يستخدم في البشرية مخصص لمواجهة جزء من الفيروس من خلال ادخال جزء صغير من الجين الخاص بكورونا، تترجم إلى بروتين ينتج داخل الجسم بفضل التطعيم يعمل اجسام مضادة تمنع دخول الفيروس إلى خلايا الجسم.

وأرجع ذكى عزوف بعض المواطنين عن أخذ لقاح كورونا بسبب تخوفهم خاصة لا أحد يعرف المضاعفات التي ستحدث بعد عدة سنوات.

وبشأن حدوث اختلاف في الأعراض عند المصاب بكورونا من شخص لآخر، علق ذكى أن ذلك بيعتمد ذلك على الاستجابة المناعية للانسان، هناك بعض الأشخاص استجابتهم قوية تمنع تكاثر الفيروس بكميات كبيرة داخل الجسم، وفى أجسام أخرى مناعتها أقلّ فالفيروس يتكاثر بكميات أكبر وتحدث أعراض بشدة، وهناك بعض الأشخاص الاستجابة المناعية تكون شديدة وضارة جدا فيحدث تأثر كبير للجسم وأعراض شديدة قد تكون قاتلة وهو ما يسمى عاصفة «السيتوكين».

وذكر أن عاصفة «السيتوكين» يحدث فيها فرط استجابة للجهاز المناعي للعدوى الفيروسية، ما قد يُسبب مضاعفات خطيرة تصل أحياناً للوفاة، وتكون مسئولة في حالات كثيرة عما يُعرف بـ«متلازمة ما بعد كورونا».