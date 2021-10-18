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محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

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محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام محاضرة علمية وورشة عمل بقسم الأطفال بمستشفى السويس العام

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نظم قسم الأطفال بمستشفى السويس العام محاضرة علمية حاضرت بها سوزان سمير إستشاري الأطفال ومدرب الزمالة، وقد أعقب المحاضرة تنظيم ورشة عمل (عملى) للمتدربين من شباب الأطباء تحت قيادة مدربة الزمالة تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان.

يأتى هذا استمراراً للاهتمام بتطوير العنصر البشري وتدريب أطباء الزمالة علمياً من خلال المحاضرات بالإضافة إلى التدريب الإكلينيكي على الحالات لأطباء الزمالة بمستشفي السويس العام تحت إشراف منسقي الزمالة بالمحافظة الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد هشام وفي إطار أيضاً حرص واهتمام هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتدريب العنصر البشري والكوادر الطبية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين ومواكبة البروتوكلات الطبية الحديثة .

المصرى اليوم

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