خالد جلال ناعيًا صلاح الراوي : تتلمذت على يديه أجيال كثيرة

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نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذي وافته المنية، الإثنين، عن عمر يناهز 75 سنة.

وقال جلال، في بيان، إن الدكتور صلاح الراوي تتلمذت على يديه أجيال كثيرة، ويعد الراوي واحدًا من جيل المبدعين في الأدب الشعبي والمعتقدات البحثية وعلم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان.

وحصل الدكتور صلاح حسين الراوي عبدالجواد على ليسانس الأدب العربي عام 1972، ودرجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1981، انتدب لتدريس مادتى علم الفولكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983 كما نال درجة الدكتوراة في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وانتُدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوًا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوًا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفا عاما على مشروع أطلس الفولكلور المصري (1992- 1998)، مشرفا عامًا على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد (1997- 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون (2005 – 2007) وغيرها.

ونال الدكتور صلاح الراوي على العديد من الجـوائز، منها جائزة الدكتور عبدالعزيز الأهواني (المركز الأول) لأفضل بحث للماجستير عام 82 (جامعة القاهرة)، وترشيح مجلس أكاديمية الفنون للحصول على جائزة الدولة للتفوق أعوام 2000 و2004 و2010.