رئيس وزراء مالي: التقارير حول محادثات مع شركة «فاغنر» العسكرية شائعات

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وصف رئيس الحكومة المؤقتة في مالي، تشوغيل كوكالا مايجا، تقارير إعلامية حول مفاوضات بين بلاده وشركة «فاغنير» العسكرية الخاصة بالشائعات.

وقال مايغا، في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية نشر اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول الموضوع: «هذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الفرنسية. لا توجد لنا اتصالات بهذه الشركة. هذه ليست إلا شائعات في الوقت الحالي».

وأشار إلى أنه في حال إبرام مالي اتفاقا مع أي دولة فسيتم إعلانه، مضيفا: «يجب عدم توجيه أي اتهامات لا أساس لها إلينا».

وأعاد إلى الأذهان إلى وجود اتفاق لشراء الأسلحة بين مالي وروسيا، مبينا أن بلاده حصلت في إطار هذه الوثيقة مؤخرا على بعض المعدات العسكرية، كما ذكر أن حكومته تطلب من الطرف الروسي إرسال مدربين عسكريين إلى مالي.

وسبق أن حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أواخر سبتمبر مالي من «عزل نفسها وخسارة دعم المجتمع الدولي في حال اللجوء إلى المرتزقة»، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن مفاوضات مع شركة «فاغنير» الروسية.