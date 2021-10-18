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وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو

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وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو وصول محمد صلاح ورفاقه إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو

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وصل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم، الاثنين، استعدادا للمواجهة النارية التي يخوضها الريدز أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقى ليفربول مع الروخى بلانكوس على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح وصول ليفربول إلى مدريد، حيث جاء على رأس القائمة.

المصرى اليوم

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