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نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان

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نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان نجم برشلونة السابق ينتقد رحيل ميسي ونيمار إلى باريس سان جيرمان

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انتقد النجم البرازيلي داني ألفيش ناديه السابق برشلونة الإسباني على قراره بالسماح لليونيل ميسي ونيمار بالانضمام إلى باريس سان جيرمان. في وقت سابق.

كان نجم التانجو قد انتقل إلى الباريسيين هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بينما قام نيمار بهذه الخطوة في عام 2017 مقابل صفقة مالية ضخمة.

ولم يتعافى البلوجرانا أبدًا من رحيل البرازيلي، بينما أدى خروج ليونيل ميسي إلى إضعاف برشلونة أيضًا. أراد الأرجنتيني البقاء في كامب نو، لكنه اضطر إلى المغادرة في نهاية عقده هذا الصيف.

في حديثه إلى صحيفة «سبورت» الإسبانية، زعم ألفيس أن برشلونة كان يجب أن يبذل قصارى جهده للإبقاء على ليونيل ميسي ونيمار في النادي.

وقال ألفيس «لا أريد أن أضع إصبعي على البقعة المؤلمة، لكن برشلونة خسر أكثر من ذلك بكثير، وهو بالفعل نهاية العبث. كان ينبغي بذل كل جهد لإبقائهم هنا، في كثير من الأحيان، لا يتعلق الأمر فقط بمسألة كرة القدم، بل يتعلق بالاحترام الذي تحظى».

ومن المتوقع مشاركة ميسي أساسيًا في تشكيلة فريقه أمام لايبزيج الألماني، وذلك في المباراة التي ستقام مساء الثلاثاء ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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