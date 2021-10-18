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«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام

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«النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام «النواب» تمهل اتحاد الكرة مهلة للرد على اتهامات الفساد أو إحالته للنائب العام

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انتهى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بقرار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إعطاء مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وادارية في اتحاد الكرة.

وقال «حسين» قبل إنهاء الاجتماع: «سنعطى فرصة لأحمد مجاهد للإطلاع على طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلب اليوم من 27 طلب مقدم من النواب».
وأضاف رئيس اللجنة أنه حال ثبوت الإتهامات سيتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: «المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها».

وتابع حسين: «لن نقبل أن تدار الرياضة المصريةبصورة فردية ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها ، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل».

كما أشار إلى أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلا: «نحن نساءل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلحاتهام قفص».

المصرى اليوم

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