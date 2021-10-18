ناقد فني عن فيلم ريش : فقير فنيا وإخراجيا.. والمشاركون فيه هواة

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قال سعد سلطان، الناقد الفني إن فيلم ريش خديعة ومهين ومسيء وغير مقبول على الإطلاق، وتقوم فكرته على أسرة فقيرة يرعاها رجل متواضع الحال ويتغير حاله على يد ساحر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فيلم ريش تم تصويره في شوارع المنيا الخالية من مظاهر الحداثة والتطوير.

ولفت سعد أن الخطورة تكمن في الإشارات التي يحتوي عليها الفيلم، حيث إن كل الديكورات متهالكة ولا يوجد ما يشير لمصر الحضارية، أو موسيقى تصويرية، وفقير فنيا وضعيف إخراجيا ولا يوجد به خيال ولا إبداع.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن من أخرج الفيلم مصري يوناني فرنسي بلجيكي، موضحا أن الوزيرة كرمت أبطال الفيلم بناء على المنتج محمد حفظي.

وأضاف سعد سلطان الناقد الفني بجريدة الاهرام، أن التمويل حاليًا بدأ يتجه من منظمات المجتمع المدني إلى السينما؛ لأنها الأقرب في التأثير على المواطنين.

وأشار الناقد الفني خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة في فيلم ريش ممثلة في مندوب وزارة الإسكان الذي يطرق الأبواب لجمع الأموال.

وأوضح أن المشاركين في الفيلم من الهواة الذين يظهرون لأول مرة في التمثيل، وليس من بينهم عضو نقابة، وتم استخراج تصاريح الفيلم الواحد لهم.

واستطرد أن الفنانين بدأوا ينسحبوا من مشاهدة عرض الفيلم في الجونة بعد مرور ربع ساعة فقط، لأنها كانت كفيلة بتوضيح الرسالة التي يعبر عنها الفيلم.

وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الفيلم لو تم عرضه في دور العرض لن يشاهده شخصان لأنه ضعيف من الناحية الفنية.

وحول حصوله على جائزة من مهرجان كان، قال إن تمويل الفيلم فرنسي وليس غريب أن يحصل على جائزة من مهرجان كان الذي تدعمه فرنسا.

وأردف أنه من الصعب أن تكون وزيرة الثقافة شاهدت فيلم ريش، لأنه تم عرضه لأول مرة في مهرجان الجونة، حيث إنها لو شاهدته أكيد لن تكرمه، متوقعا أن تكون الوزيرة كرمت فيلم ريش بعدما تم الإشادة به من قبل محمد حفظي وحصوله على جائزة من مهرجان كان.

واختتم بأن تكريم الفيلم من مهرجان كان وضعه في مأزق، مشيرا إلى أن المهرجان ربما يكون تم خداعه في الفيلم.