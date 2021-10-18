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الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود في التعليم عن بُعد

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الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد

نوه الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لشؤون التعليم، الدكتور السير ستيف سميث، بجهود المملكة العربية في تطوير منظومة التعليم، مشيدًا بتجربة السعودية في التعليم عن بُعد، وما حققته من نجاح مميز في استمرار العملية التعليمية دون توقف أثناء جائحة كورونا.

وأشاد خلال زيارته اليوم والوفد المرافق له لمقر مدرسة البث الفضائي، الذي كان في استقباله فيه معالي نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، بمنصة "مدرستي" كنموذج عالمي، واختيارها ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية من اليونسكو في التعليم عن بُعد، وما صاحبها من تجهيزات عدة، تمثلت في إطلاق 24 قناة تعليمية، تعمل على مدار 24 ساعة لبث الدروس بأكثر من 200 درس يوميًّا. لافتًا النظر إلى حرص السعودية على توفير فرص التعليم العادلة لجميع الطلبة بمختلف ظروفهم، من خلال تخصيص 3 قنوات لذوي التربية الخاصة، وتقديم الدروس في جميع قنوات "عين" بلغة الإشارة.

وأكد الدكتور سميث عمق العلاقة التي تربط بين السعودية وبريطانيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها على مستوى التعليم في مختلف مراحله، العام والجامعي، وفي جميع المجالات؛ بما يسهم في تطوير منظومة التعليم بين البلدَيْن الصديقَيْن.

وتضمنت الزيارة شرحًا موجزًا عن مدرسة البث الفضائي، قدَّمه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، متضمنًا التعريف بالمدرسة واستوديوهات البث، وآلية تصوير الدروس وتسجيلها، إلى جانب عمليات الإشراف التربوي لمحتواها. كما قدم المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور عهود الفارس، عرضًا مرئيًّا عن "مدرستي" وقنوات "عين"، وما سُجل من أرقام عالمية منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم.

الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد

الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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