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داعية: الاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة محرم بالإجماع

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داعية: الاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة محرم بالإجماع داعية: الاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة محرم بالإجماع

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قال الدكتور محمد علي، الدعية الإسلامي، إن حفر بئر زمزم كان ثاني علامة على مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتَا إلى أن عبدالمطلب رأى في منامه هاتفًا يطالبه بحفر زمزم، فحفر بئر زمزم لكي يأتي الرسول ويقول: " ماء زمزم لمن شرب له".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الإحتفال بالمولد النبوي له حالتان، إما من خلال الرقص والمزمار، واختلاط الرجال بالنساء، وهذا الأمر حرام بالاتفاق، وإما من خلال التذكير الناس بسيرة النبي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الناس عن سيرته.

ولفت إلى أن الاحتفال بتوزيع حلوى الموالد على الأطفال أمر ليس فيه بأس، وعلينا نحبب الأطفال في سيرة النبي، معقبًا: "الناس اللي بتقول الاحتفال بالمولد بشراء الحلوى، ربنا يهديهم"

المصرى اليوم

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