أحمد موسى يهاجم فيلم ريش : اللي عمله لسة عايش في 2012

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، صناع فيلم ريش الذي عرض في مهرجان الجونة وتسبب في حالة غضب كبيرة بين الفنانين بسبب إساءته لمصر، قائلا: «اللي عمل الفيلم ده عايش في 2011 و2012 لأنه لم يرَ التطور في مصر».

وأكد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد مشهد واحد في فيلم ريش يدل على أن مصر تطورت، مضيفا أنه يشوه ويسيء إلى مصر فضلا عن احتواءه على مشهد يبرز حالة بوعزيزي التونسي.

وتوجه موسى بسؤال لوزيرة الثقافة هل شاهدت الفيلم حينما كرمت أبطال الفيلم، مضيفا: «لما أكرم فيلم يسيء لمصر حضرتك بتكرميهم بناء على إيه.. لو فيلم إيجابي عن مصر كانت اتكرم.. على الوزيرة الإجابة على السؤال».

وتابع: تبقى كارثة وجريمة لو وزيرة الثقافة شاهدت الفيلم ثم كرمت أبطاله، وتبقى ثلاث كوارث وراء بعض لو إنتي مشوفتيش الفيلم»، مضيفا: «بحتفي كمان بدور بوعزيزي اللي دمر العالم العربي».