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محمد مهران عن حكاية «فوتو شوب»: شرف لنا تقديم عمل يشبه رواية إحسان عبدالقدوس

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محمد مهران عن حكاية «فوتو شوب»: شرف لنا تقديم عمل يشبه رواية إحسان عبدالقدوس محمد مهران عن حكاية «فوتو شوب»: شرف لنا تقديم عمل يشبه رواية إحسان عبدالقدوس

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يخوض الفنان محمد مهران أول بطولاته التليفزيونية من خلال حكاية «فوتو شوب» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، ويجسد شخصية طالب بكلية الإعلام يكذب على زملائه وحبيبته بإيهامهم أنه غني، وهو في الأصل فقير، مما يضع تشابهاً مع فيلم الكاتب إحسان عبدالقدوس «أنا لا أكذب ولكني أتجمل» الذي جسد بطولته الفنان أحمد ذكي.

قال الفنان محمد مهران في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «إن قصة الحكاية موجودة بيننا، فالعديد من الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي يوهم الجميع أنه غني، ومن عائلة كبيرة وفي الأصل هو فقير، والفقر ليس عيباً كي يتخفى منه».

عن التشابه بين الحكاية وفيلم «أنا لا أكذب ولكني أتجمل» أشار مهران إلى أنه شرف له أن يشارك في عمل يشبه ولو بشكل بسيط أحد أعمال الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، ولكن المشكلة موجودة في المجتمع، فطبيعي أن يتم تجسيدها في أعمال فنية أكثر من مرة. وأشار إلى اختياره لتجسيد دور البطولة من المنتجة مي سليم، معرباً عن سعادته بكونها وثقت به ورأت أنه جدير بالبطولة.

يذكر أن الفنان محمد مهران يواصل الآن تصوير حدوتة «خيال حلمي» ضمن حكايات مسلسل القرار، يشارك فيه بجانب إدوارد ونانسي صلاح وغفران وعفاف رشاد، وهي من إخراج تامر حمزة.

المصرى اليوم

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