ياسين منصور: سنتولى مسئولية الكرة بالنادي الأهلي في هذا الموعد

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ياسين منصور، رئيس شركة كرة القدم، أكد أن الشركة جاءت باتصال هاتفي من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قبل 6 شهور، وكانت من أقصر المكالمات التي جمعتنا.

وأضاف ياسين منصور في فيديو لايف على هامش مؤتمر الكابتن محمود الخطيب، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي وقال: «الأهلي بيت العائلة الكبير، والموافقة على تولي رئاسة شركة الكرة جاءت بشكل سريع جدًا».

وأوضح أن شركة الأهلي حملها ثقيل للغاية، ومن ثم كان من المهم أن اصطحب معي في مجلس إدارة الشركة شخصيتين من الذين لهم باع طويل في كرة القدم، وهما المهندس مصطفي فهمي، والكابتن حسام غالي، والفترة المقبلة تشهد إضافة العديد من الأسماء يتم اختيارها بعناية شديدة.

وأشار ياسين منصور إلى أن تواجد عمرو شاهين كمدير تنفيذي للشركة أيضا يعد مكسبا كبيرا جدًا، مشيرا إلى أنه تم تكوين إدارة الشركة من 3أجيال والجميع يسلم الراية لخدمة النادي الأهلي وللحفاظ على قيمه ومبادئه.

وأوضح أن العلامة التجارية دائما يجب أن تكون متجددة على كافة المستويات، والأهلي اسم كبير وعلامة تجارية ضخمة على المستوى الدولي، وتبقى الأكبر على الاطلاق على المستوى القاري والإقليمي، وهذا الأمر نتطلع للحفاظ عليه، وهو يتحقق من خلال البطولات.

وأكد ياسين منصور أن شركة الكرة بالأهلي مملوكة للنادي بنسبة100 %، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بيع بعض أسهم هذه الشركة، ولكننا ننتظر التوقيت المثالي في هذا الملف، مؤكدًا أن الأهلي يتطلع للحفاظ على لقب نادي القرن للقرون المقبلة.

وقال: «تدشين الشركة يعني تحويل كل شيء يتعلق بكرة القدم في النادي إلى الشركة، حيث سيتم التعامل في شتى المجالات المتعلقة بكرة القدم والبث وحقوقها ومنصات التواصل الاجتماعي وحقوق الرعاية والبراعم والأكاديمية والفريق الأول من خلال شركة الكرة بالأهلي».

وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إدارة الأمر بشكل مثالي، مؤكدًا أنه سيتم استلام كل ما يتعلق بكرة القدم، وسيكون ذلك على 4 مراحل زمنية، مشددًا على أن استلام نشاط الكرة سيكون في1-7-2022.

وذكر ياسين منصور أن المرحلة الأولى بدأت واستمرت حتى شهر سبتمبر الماضي بالفعل من خلال الاطلاع على العقود والموقف المالي لفريق كرة القدم، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع قطاعات كرة القدم.

وأضاف: «المرحلة الثانية بدأت وتنتهي نهاية العام الحالي وتتضمن مراجعة كافة الأمور القانونية؛ من أجل مراجعة أصول الشركة بشكل قانوني».

وأوضح أن الاجتماعات مستمرة مع إدارات النادي المختلفة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تقييم الموارد البشرية في الإدارات المختلفة لبحث العناصر التي نحتاجها في الهيكل النهائي، حيث تم الوصول إلى مراحل متقدمة في ملف حقوق البث بالإضافة إلى نقل ملفات فريق الكرة تدريجيا، في إطار موازٍ للمراجعات الحسابية والقانونية.

وذكر أن أول تدخل لشركة الكرة سيكون في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مؤكدا أن المرحلتين الثالثة والرابعة تشهد استكمال الإطار السابق الإعلان عنه من أجل أن تتسلم الشركة كافة مسئوليتها المتعلقة بقطاعات كرة القدم.

وأوضح أن الهدف الأول والأساسي للشركة هو الفوز بالبطولات لأن شركة الكرة بالأهلي تستهدف الحفاظ على الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية، وهذا الهدف يسير بشكل متوازٍ مع تحقيق الربح المالي والاستثماري.

واختتم ياسين منصور كلمته مؤكدا أنه يتم بحث كافة الأنظمة العالمية في هذا الأمر لوضع هيكل تنظيمي للشركة بعد انتهاء الموارد البشرية من تقييم جميع العاملين في هذا الصدد.