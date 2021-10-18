وفيات كورونا تقترب من 5 ملايين حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 917 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 241 مليونا وما يقارب من 254 ألف اصابة، تعافى منهم 218 مليونا ونحو 488 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 345 ألفا و123 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،381 ألف حالة وفاة. وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1،002 وفاة)، والبرازيل (472 وفاة)، وأميركا (464 وفاة)، والمكسيك (434 وفاة)، ورومانيا (350 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (43،423 إصابة)، وأميركا (33،910 إصابات)، وروسيا (33,208 إصابات)، وتركيا (28,537 إصابة)، ورومانيا (15,239 إصابة). ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (744،385 وفاة)، والبرازيل (603،199 وفاة)، والهند (452,156 وفاة)، والمكسيك (284,321 وفاة)، وروسيا (223,312 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45،774،175 إصابة)، والهند (34,067,719 إصابة)، والبرازيل (21,638,726 إصابة)، وبريطانيا (8,404,469 إصابة)، وروسيا (7,992,687 إصابة).