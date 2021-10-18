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إزالة 5 آلاف متر تعديات في أسوان

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إزالة 5 آلاف متر تعديات في أسوان إزالة 5 آلاف متر تعديات في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال الحملات التي تمت لإزالة التعديات على اراضي الدولة حيث تمكنت الوحدة المحلية لمدينة السباعية من استكمال إزالة التعديات على مساحة من الأرض تبلغ 5 آلاف م2 تم التعدى عليها منذ عام 1990 من أحد الأشخاص، كان رصدها محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية للمدينة الشهر الماضى حيث أشرف بنفسه على إزالة الجزء الأول بمساحة ألف م2، وشدد بإستكمال إزالة التعديات على باقى المساحة، خاصة أن الأراضى كانت مخصصة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومبانى خدمية أخرى.


فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة حالة تعدى في المهد على مساحة 500 م2 بمنطقة إمتداد حى العقاد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

المصرى اليوم

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