محافظ المنوفية يوزع كراسي كهربائية ومساعدات مالية على 77 حالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية والبالغ عددهم (77) حالة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم دعماً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة.

في بداية اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم، مقدماً التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم، مستشهداً بحديث الرسول الكريم «خير الناس أنفعهم للناس»، مشيرًا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم، والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيداً بدور رجال الأعمال ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وسلّم محافظ المنوفية (43) كرسيًا كهربائيًا وإعانات مالية لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما تم تقديم «مساعدات مالية وشنط مواد غذائية وشنط مدرسية وكوتشيات» لعدد من الحالات الإنسانية وذلك بقيمة إجمالية (800 ألف جنيه) دعم من المحافظة ومشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاش لأحد المواطنين من ذوي الهمم من ناحية ميت عفيف بالباجور، وكذا التواصل مع مواطنة بقرية الاطارشة بالباجور لتسليمها كارت الخدمات المتكاملة، كما وجه بتوفير كشك كمصدر رزق ثابت لأحد المواطنين من ذوي الهمم من ناحية أشمون.

وخلال اللقاء أهدت إحدى الحالات الإنسانية من ذوي الهمم «بورتريه» من أعمالها كهدية تذكارية للمحافظ، تقديراً لمجهوداته في رعاية ذوى الهمم، هذا وقد أمر المحافظ على الفور بتسليم كرسي كهربائي لمواطنة بناحية حي شرق شبين الكوم متزوجة وتعول ثلاثة من الأبناء من ذوي الهمم، كما تضمن اللقاء صرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية مناوهله مركز الباجور تعول طفلة مريضة تعاني من ضمور كامل بالمخ، وليس لديها مصدر دخل.

كما صرف مساعدة مالية لمواطنتين إحداهما بمركز شبين الكوم والأخرى بناحية الغوري مركز بركة السبع، يعانين من مرض سرطان الثدي ويتلقيان العلاج الكيماوي، فضلاً عن صرف مساعدة مالية لمواطنان بمركز الباجور أحداهما بالجزيرة الشرقية يعانى من ضمور بخلايا المخ وضعف بالأطراف الأربعة وتشنجات وعدم القدرة على الكلام، والآخر بناحية كفر الدوار ويعاني من مرض مزمن بالمخ ويعول بنتين في سن الزواج ولا يوجد لديه مصدر دخل ينفق منه.

ووافق محافظ المنوفية على صرف مساعدة مالية لمواطنة بمركز شبين الكوم مطلقة وتعانى من مرض الفشل الكلوي، ومواطن آخر بناحية شبرا خلفون يعاني من ضمور بعضلات الجسد وملازم الفراش وليس لديه مصدر دخل.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم صرف مساعدات مالية لحالات أخرى من خلال لجنة المساعدات، حيث يتم بحث كافة الحالات الإنسانية وصرف مساعدات مالية لها بصفة دورية فضلاً عن اللقاءات المستمرة.

في نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقاً للوائح والقوانين المتبعة.