أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ«شربات بالموز» (صور)

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كعادتهم يحتفلون كل عام بذكرى مولد النبي صلى الله وعليه وسلم، حبا لحلول الذكرى العطرة.

وسط التمجيدات والصلوات على المصطفى صاحب الذكرى العطرة، وتشغيل أغاني «محمد نبينا بنوره هادينا.. من مكة حبيبي نوره سطع على المدينة»، من خلال تشغيل مكبرات الصوت لإضفاء روح الاحتفال بذكرى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مولده.

شباب يرتدون زيًا موحداً في بعض المناطق في الاسكندرية، سواء في الشوارع أو المواقف والميادين يقومون بتحضير الشربات الاحمر الساقع مملوء بقطع الموز لتوزيعها على المارة، لأجل النبي في مولده، واللافت أن الشباب يصرون على ممارسة عاداتهم وطقوسهم الدينية القديمة، منذ عشرات السنين بالاحتفال بالمولد النبوى على طريقتهم الخاصة، والإصرار على توزيعه على المارة.

ويقف العشرات من الشباب والفتيات على قارعة الطرق وفى المواقف، يقسمون أنفسهم مجموعات حيث تتولى مجموعة تجهيز الشربات الاحمر وتقطيع الموز على الكاسات لتكون جاهزة لتوزيعها على المارة، والبعض الآخر يقوم بحمل «صينية» مملوء بالكاسات لتوزيعها على المواطنين من المارة المترجلين أو سائقى الميكروباصات والسيارات الملاكى، ليتم اضافة بسمة مع الكوباية وترديد عبارة كل سنة وأنت طيب يا راجل يا طيب، بمناسبة مولد النبى صلى الله عليه وسلم.

أحد الشباب المشارك في الاحتفالية المحمدية، يقول أنه يقوم كل عام بتوزيع الشربات الساقع بالموز على جميع المارة، ولا يهمه مسلم أو مسيحى، شاب أو فتاة، كبير أو صغير، المهم ان أي حد يمر عليه لازم يشرب شربات احمر بالموز، ودي عادتنا وربنا ما يقطلعنا عادة في حب حضرة النبي محمد.

«المصري اليوم» ترصد احتفال الاسكنردية بالمولد النبوى الشريف بتوزيع الشربات الساقع بالموز:

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"

بـ"الفيديو والصور" .. أهالي الاسكندرية يحتفلون بالمولد النبوي بـ"شربات بالموز" .. ومواطنون:" ربنا ما يقطعلنا عادة"