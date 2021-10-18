ظهور عاشور وإكرامي ورمضان صبحي في مؤتمر الأهلي

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ظهرت صور ثلاثي فريق النادي الأهلي السابقين حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي في المؤتمر المنعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة برئاسة محمود الخطيب والذي يعرض إنجازات مجلسه طوال الـ4 سنوات الماضية.

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ورغم وجود توتر بين الثلاثي وإدارة الأهلي، إلا أن صور اللاعبين ظهرت ضمن رموز النادي عبر التاريخ خلال مؤتمر الخطيب.

حسام عاشور كان قد انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري بعد أزمة نع الإدارة، فيما يلعب إكرامي ورمضان صبحي لنادي بيراميدز.

وفي سياق متصل قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال كلمته في المؤتمر العام الذي عقد اليوم: إن مجلس الإدارة سعى إلى تطوير ‏الإدارة بعد توليه المسئولية لتكون محترفة وتناسب العصر، ومن خلال هذه الإدارة تم التفكير ‏في العاملين بالنادي بشكل مختلف، خاصة أنهم يساهمون في ‏منظومة التطوير.‏

وأضاف الكابتن الخطيب قائلا: «خلال الـ10أيام الماضية سلمنا شهادات محو الأمية، وخلال فترة ‏قصيرة سيكون «الأهلي بلا أمية» ليتواكب مع اتجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي ‏بلغت 50% في الأجور، وهي نقلة كبيرة يستحقها العاملون، وأتمنى أن يتم تطوير هذا الأمر مستقبلا بجانب ‏التأمين الصحي الشامل».

وأكد الخطيب أن الإدارة المحترفة كان لها دور كبير في تطوير كافة قطاعات النادي، خاصة على صعيد الإدارة التنفيذية والتي لعبت دورًا كبيرًا في الفترة الماضية، لافتا إلى أن العمل تطور بشكل كبير وصولا إلى المرحلة الحالية.

وأشاد بالدور الكبير لمحمد مرجان المدير التنفيذي السابق، وما بذله من جهد خلال فترة عمله التي تميزت بالتفاني والإخلاص؛ نظرا لكونه أحد أبناء النادي المخلصين.

وأضاف أن تولي الدكتور سعد شلبي منصب المدير التنفيذي ساهم في النجاحات الأخيرة، في ظل ما قدمه من جهد في العديد من الملفات منذ سنوات طويلة أفاد النادي خلالها من خلال تخصصه ودراسته وخبراته العريضة.

وأوضح أنه كان هناك تنسيق بين شركات الأهلي التي تم إنشاؤها مؤخرا، ولعبت الإدارة المحترفة دورا كبيرا في تنسيق الأدوار من أجل خدمة النادي بالشكل المناسب.