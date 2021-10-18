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أضأت الصين، الشعلة الأوليمبية لدورة الألعاب الشتوية بكين 2020، وسط احتجاجات على ممارستها جرائم « إبادة جماعية».

وحسبما أوردته وكالة « تاس» الروسية تم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لأوليمبياد بيكين 2022 في مدينة «أولمبيا» القديمة، الاثنين، قبل أكثر من 100 يوم من انطلاق الألعاب، وسط احتجاجات عشرات المحتجين المنتمين لمنطقة «التبت»؛ وحاول بعضهم الاحتجاج داخل مهد الأولمبياد.

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات( فيديو

بينما يحتج عشرات الصينيين في أوليمبيا تمكن ثلاثة محتجين من اقتحام الموقع الأثري الذي تقام فيه احتفالية إضاءة الشعلة الخاصة بأولمبياد بكين 2022 وركضوا في اتجاه معبد «هيرا» وهم يحملون لافتات مكتوب عليها « لا لألعاب الإبادة الجماعية».

وقبل مراسم ايقاد الشعلة داخل الموقع الاثري الذي استضاف الاولمبياد في اليونان القديمة تمكن ثلاثة متظاهرين من اختراق السياج الامني المشدد، واقترب احدهم وهو يحمل لافتة سوداء عليها رسم لخمسة قيود متشابكة على هيئة الحلقات الخمس التي تشكل الشعار الأوليمبي من ليو كي رئيس اللجنة المنظمة لدورة بكين الاولمبية خلال إلقاء كلمته أمام المئات من المسؤولين الا ان الشرطة اقتادته بعيدا، وقفز المحتجون من أعلى سور من أجل الدخول وحاولوا الوصول إلى المنطقة التي تقام فيها الاحتفالات.

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات(فيديو)

وبينما سيطرت الشرطة الصينية على المحتجين وقامت باحتجازهم، أنيرت الشعلة في مهد الأولمبياد القديمة تحت حراسة مشددة من الأجهزة الشرطية الصينية.

بسبب «الإبادة الجماعية» .. الصين تضيء الشعلة الأولمبية وسط احتجاجات(فيديو)

وحسبما أورده موقع «yoursportchannel» تتواصل الاحتجاجات ودعوات مقاطعة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوبة2022؛ بسبب سجل الصين الحافل بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان مما أفسد استعداداتها لاستضافة الأولمبياد.

ومن المقرر أن تصبح العاصمة الصينية أول مدينة تستضيف كلا من الألعاب الشتوية والصيفية، عقب استضافتها دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية «بكين 2022 » في الفترة من 4 إلى 20 فبراير العام القادم، تحت شعار «معا من أجل مستقبل مشترك».

الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها؛ إذ انتقدت الصين، في يوليو الماضي، قيام متظاهرين مؤيدين لحقوق الإنسان بإعاقة مراسم أقيمت في اليونان لإيقاد شعلة دورة الألعاب الاولمبية المقررة في بكين في وقت لاحق من العام الحالي واتهمتهم بارتكاب «سلوك مشين»

وقال كين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الشعلة الأولمبية تعكس المثل النبيلة والتطلعات الجميلة للجنس البشري وأي شخص يعيق أو يسبب ضررا لمسيرة الشعلة الاولمبية يرتكب سلوكا مشينا ولا يتمتع بأي تأييد".

وأضاف "من ينبغي أن يشعر بالعار ليس الصين وإنما هذه العناصر المخربة والمثيرة للفوضى".

وكان نشطاء منفيون من اقليم التبت تعهدوا بالتظاهر ضد القمع الامني الصيني في الاقليم ومناطق من غرب الصين بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة سلطت الضوء على عدم الرضى بشأن الحكم الشيوعي في تلك المناطق.

وفي السياق ذاته ألغي تتابع الشعلة الأولمبية التقليدي ، لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين2022، جراء جائحة فيروس كورونا؛ إذ سيتم نقلها فقط من الاستاد القديم إلى النصب التذكاري لمؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة البارون الفرنسي، بيير دي كوبرتان، ثم سيتم نقلها إلى الأكروبوليس الأثيني، قبل أن يتم تسليمها في 19 أكتوبر المقبل إلى الوفد الصيني في حفل رسمي.

وسيكون أول حامل للشعلة في تتابع الشعلة الأولمبية «الرمزي» في اليونان هو متسابق التزلج اليوناني في جبال الألب، يوانيس أنتونيو، وسيكون ضمن ثلاثة متسابقين فقط سيشاركون في التتابع الرمزي. ولن يسمح للمشجعين الأجانب حضور فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسيتم توزيع التذاكر فقط على سكان الصين.

جدير بالذكر إن موكب الشعلة الأوليمبية الذي جرى إلغاؤه جراء جائحة فيروس كورونا يعد أحد أبرز طقوس الألعاب الأولمبية؛ إذ أنه أصبح يجسد مبادئ انتقال فكرة الألعاب الرياضية بين بلدان وشعوب العالم على مختلف أجناسهم وأعراقهم وثقافاتهم، عبر إعلاء صوت الرياضة كلغة عالمية يلتف حول الجميع؛ فمنذ انطلقت الألعاب الأوليمبية في شكلها الأولي في عهد الإغريق في 776 قبل الميلاد وحتى انقطاعها مع انتهاء الإمبراطورية الرومانية 394 ميلاديًا كانت الشعلة الأوليمبية حاضرة على مدار سبع قرون، ومع استئناف هذا الحدث الرياضي في القرن التاسع عشر، وتطوره ليجمع المزيد من الشعوب وصولًا للشكل الذي تشهده الأجيال الحالية، ظلت الشعلة الأوليمبية تنطلق من «أوليمبيا»_مقر الأوليمبياد الإغريقي قديما _ مرورا ببعض البلدان المشاركة ثم وصولًا إلى البلد المضيف، إذ تعد الشعلة الأوليمببية رمزًَا يُعلن من خلاله رسميا افتتاح دورات الألعاب بعد وصولها المكان المخصص لها في الملعب الأوليمبي.