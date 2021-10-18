الخطيب يكشف عن حجم ميزانية الأهلي .. أكثر من 2 مليار جنيه

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أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أكد أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.

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وأضاف الكابتن الخطيب في المؤتمر العام ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.

وأوضح أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وأشار إلى تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذي سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.

وقال إن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلى 572 مليون جنيه في العام التالي قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2018، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه، ففي 2017 قبل أن تصل في عام 2018 إلى 1.294 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 2.277 مليار جنيه، وتصل إلى ذروتها في2021 إلى 2.539 مليار جنيه.