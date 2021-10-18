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ابنة بيل جيتس تعلق للمرة الأولى بعد زواجها من نايل نصار (صورة)

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ابنة بيل جيتس تعلق للمرة الأولى بعد زواجها من نايل نصار (صورة) ابنة بيل جيتس تعلق للمرة الأولى بعد زواجها من نايل نصار (صورة)

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احتفلت جينيفر جيتس، ابنة رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، بحفل زفافها على الفارس المصري نايل نصار، الذي عُقد منذ ثلاثة أيام، مع متابعيها عبر «انستجرام» بنشر أول صورة لها من زفافها مع زوجها، لتوثق تعليقها الأول وتعبر عن سعادتها. وعلّقت عقائلة: «العالم الخاص بي.. 16/10/2021».

كان والدها «جيتس» حرص على بعث رسالة تهنئة لها على زواجها، الذي أقيم في احتفالية جمعت الأهل والأصدقاء، حيث نشر صورة لهما من جلسة تصوير حفل زفافهما عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».

كتب جيتس: «لا يمكن أن أصف لكم كم السعادة والفرحة في بعض الكلمات، أنا فخور جدًا بكما على كل شيء انجزتموه في حياتكم، وكل ما ستفعلونه في مستقبلكما معًا».

والاحتفال، عقد السبت الماضي في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جينيفر، البالغة من العمر 25 عامًا، في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.

وأشارت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إلى أن عقد القران تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامى، وكان الزوجان تعرفا على بعضهما في إحدى فعاليا الفروسية وتم خطبتهما في يناير 2020.

ويأتى الزفاف بعد أشهر من إعلان «جيتس» الانفصال عن زوجته ميلندا عقب زواج دام 27 عاما، فيما حضر الحفل الكثير من الضيوف، ووصلوا إلى قصر «جيتس» للاحتفال بصحبة الثنائي بالزفاف.

المصرى اليوم

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