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"غـروس" تُبرم 28 اتفاقية خيرية جديدة لتنفيذ برامج متنوعة عدة

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في مختلف مناطق

وقَّعت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" (28) اتفاقية جديدة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والصحية والتنموية؛ وذلك لتنفيذ مشروعات وبرامج خيرية متنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم بن محمد أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا من مؤسسة "غروس" لمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمساهماتها ومبادراتها الخيرية التي تقدمها بهدف تنمية المجتمع؛ إذ تحرص المؤسسة دومًا على تقديم عمل خيري يُحتذى به، ويعود بآثار نافعة ومستمرة على المستفيدين منه، ويقدم في الوقت ذاته قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.

وأوضح السبيعي أن مؤسسة غروس الخيرية حرصت عند اختيارها هذه المشروعات والبرامج الخيرية على التنوع والشمولية، سواء في نوعيتها أو في استهدافها لأكبر عدد من المستفيدين، أو في شمولها وتنفيذها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وأن يكون ذلك وفق الأولوية والحاجة؛ لهذا تنوعت بين البرامج والمشروعات الصحية والاجتماعية والتنموية، منها على سبيل المثال: برامج تنموية متنوعة، والتكفل بإجراء العمليات الجراحية، وتأمين أجهزة طبية للمرضى، وترميم منازل للفقراء والمحتاجين، وكفالة مئات الأيتام، وتقديم مساعدات المقبلين على الزواج، وتدريب الأفراد والأُسر، وتمكين العاملين في رعاية الأيتام ببرامج تخصصية وتأهيلية نوعية، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتعاوَن معها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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