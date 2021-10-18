المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد

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قال البنك المركزي الهندي اليوم الاثنين إن الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حتى مع ارتفاع الطلب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة مستقرة عند مستويات قياسية منخفضة وأكدت مجددا على الحاجة إلى إنهاء تدريجي لإجراءات التحفيز المرتبطة بالجائحة لمساعد التعافي الاقتصادي الغض.

وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية "تشديد سابق لآوانه للسياسة النقدية قد يجلب الركود التضخمي الذي يخشاه الجميع ويلغي النمو في وقت يتعافى فيه الاقتصاد للتو."

وتعافى اقتصاد الهند في الربع الثاني هذا العام على الرغم من اجتياح موجة ثانية من كوفيد-19 البلاد وسجل نموا يزيد على 20 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بقفزة في التصنيع وارتفاع إنفاق المستهلكين.

وقال المركزي الهندي إن النقص العالمي في أشباه الموصلات وارتفاع أسعار السلع الأولية وتكاليف المدخلات وتقلبات محتملة في الأسواق المالية العالمية تشكل مخاطر نزولية على فرص النمو المحلي.

وأضاف أن تجدد زيادات أسعار زيوت الطعام في الفترة الأخيرة هو أيضا سبب للقلق.