أخبار عاجلة

لبنان: مباحثات الغاز والكهرباء مع مصر والأردن تتقدم -
تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية -
البنك المركزي السعودي يطلق "برنامج الأبحاث المشتركة" في نسخته الثانية -
وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية -
تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا -
وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد

Print
المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البنك المركزي الهندي اليوم الاثنين إن الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي ثالث أكبر في آسيا من تداعيات أزمة ، حتى مع ارتفاع الطلب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الهندي الفائدة مستقرة عند مستويات قياسية منخفضة وأكدت مجددا على الحاجة إلى إنهاء تدريجي لإجراءات التحفيز المرتبطة بالجائحة لمساعد التعافي الاقتصادي الغض.

وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية "تشديد سابق لآوانه للسياسة النقدية قد يجلب الركود التضخمي الذي يخشاه الجميع ويلغي النمو في وقت يتعافى فيه الاقتصاد للتو."

وتعافى اقتصاد الهند في الربع الثاني هذا العام على الرغم من اجتياح موجة ثانية من كوفيد-19 البلاد وسجل نموا يزيد على 20 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بقفزة في التصنيع وارتفاع إنفاق المستهلكين.

وقال المركزي الهندي إن النقص العالمي في أشباه الموصلات وارتفاع أسعار السلع الأولية وتكاليف المدخلات وتقلبات محتملة في الأسواق المالية العالمية تشكل مخاطر نزولية على فرص النمو المحلي.

وأضاف أن تجدد زيادات أسعار زيوت الطعام في الفترة الأخيرة هو أيضا سبب للقلق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

5 وفيات و 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

ولي العهد السعودي: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

ولي العهد السعودي: إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 8 وفيات و438 إصابة بـفيروس كورونا

ولي العهد: 39 مليار ريال لمبادرتي الاقتصاد الدائري للكربون وحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء

ولي العهد: 39 مليار ريال لمبادرتي الاقتصاد الدائري للكربون وحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء