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خبيرة تغذية تكشف عن سبب الإصابة بالإمساك

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خبيرة تغذية تكشف عن سبب الإصابة بالإمساك خبيرة تغذية تكشف عن سبب الإصابة بالإمساك

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قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن سبب الإمساك قد يكون بسبب التغذية غير السليمة، وقد يكون عرض جانبي لبعض الأدوية، أو بسبب الإصابة بالقولون العصبي الذي يعد عرض للعصبية الزائدة.

وتابعت "المهدي"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الإمساك قد يكون مزمن، والبعض لا يدخل الحمام إلا بعد 3 أيام، وهذا يعد مشكلة كبيرة للغاية، لافتة إلى أن الإمساك يؤثر على زيادة الوزن، والتمثيل الغذائي، ومعدل الحرق، والمواد اليومي.

ولفتت إلى أن البعض يحصل على مضادات حيوية بكثرة، وهذا يؤدي إلى قتل البكتيريا الفعالة المتواجدة في الجهاز الهضمي، وهذه البكتيريا هي من تتخلص من فضلات الطعام.

المصرى اليوم

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