«نصر الله»: أحداث الطيونة مفصلية وهدف«القوات اللبنانية» الحرب الأهلية

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قال الأمين العام لحزب الله االلبناني، حسن نصر الله، إنّ «البرنامج الحقيقي للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديمغرافي».

وفي كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان بعد كمين الطيونة، أكد السيد نصر الله أنه هناك «حزب يريد أن يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أنّ أهل الضاحية أعداء لهم»ـ، مشيراً إلى أنّ «بعض من مسؤولي القوات أطلقوا اسم»المقاومة«على من حملوا السلاح في وجه المتظاهرين».

ولفت نصر الله إلى أنّ «رئيس هذا الحزب يحاول صناعة عدو وهمي لجيراننا وإبقاء المسيحيين قلقين على وجودهم»، موضحاً أنّ «الهدف من إثارة هذه المخاوف هو تقديم هذا الحزب نفسه على أنه المدافع الرئيسي عن المسيحيين».

وأكد أنّ هذا الحزب هو «حزب القوات اللبنانية ورئيسه، وهو ما لم نسمّه من قبل ولم نرد أي توتر مع أحد»، مشيراً إلى أنه «لم نرد على هذا الحزب رغم كل السباب والشتائم التي كان يوجهها لنا».

وشدد الأمين العام لحزب الله على أنّ «ما حصل هو مفصلي في مرحلة جديدة بالنسبة إلينا حول التعاطي مع الشأن الداخلي»، لافتاً إلى أنّ «رغم أنّ شهداء الخميس هم من حزب الله وحركة أمل فقد ركز رئيس حزب القوات على حزب الله».

وأوضح أنّ «ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أنّ هناك ميليشيا مقاتلة»، معتبراً أنّ «هذا الحزب لا يهمه حصول صدام عسكري وحرب أهلية لأن ذلك يخدمه خارجياً».