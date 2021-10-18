«البترول» تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك وتوضح حقيقة إلغاء «بنزين 80»

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه لا صحة لإلغاء «بنزين 80» في السوق المصرية.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الإثنين، أن وزير البترول طارق الملا تحدث خلال مشاركته في إحدى الندوات الأحد، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة «بنزين 80»، لكنه لم يتطرق لفكرة إلغائه من الأساس لا سيما أنه يمثل 40% من إجمالي الاستهلاك.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين والغاز على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عودة النشاط الاقتصادي والانفتاح السبب الرئيسي، مضيفا أن الغاز الطبيعي وصل لـ30 دولارا خلال فترة وجيزة.

وشدد عبدالعزيز على ضرورة عودة التوازن بين الأطراف الثلاثة الدول المصدرة والمستهلكة والشركات العاملة بالبترول، معتبرا ارتفاع الأسعار غير طبيعي.

وأضاف أن الدراسات العالمية تتوقع أن أسعار البترول تتراوح بين 80 و90 دولارا، بسبب متطلبات السوق حاليا، متوقعا في الوقت ذاته انخفاض الأسعار خلال عام.

وطالب المتحدث باسم وزارة البترول الموطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية.