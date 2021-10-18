وفد عُماني يزور منطقة الألف مصنع بالقاهرة

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زار وفد من رواد ورائدات الأعمال العُمانيين وغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية العُمانية، بزيارة منطقة الألف مصنع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث قام الوفد بزيارة بعض المصانع بالمنطقة الصناعية للتعرف على أحدث وأجود الصناعات المصرية والإمكانيات والتطورات والنهضة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل إقامة علاقات تجارية بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، والبحث عن فرص الاستثمار المتاحة وجلب أسواق جديدة وتبادل وشراكة بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين.

وقال السفير عبدالله الرحبي سفير السلطنة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية: "نحن سعداء بهذه الزيارة التي تعتبر خطوة جيدة في إطار تشجيع الاستثمار بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، والاطلاع على تجارب البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرص لشباب عُمان في تجاربهم التجارية مع المجتمع المصري بما يشهده من تطور ملفت، وهذا محل ترحيب وسعادة بالنسبة لنا، خاصة وأن هذه الخطوات سيتبعها خطوات لاحقة، ستؤدي إلى مزيد من العمل المشترك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومتين".

وأضاف "الرحبي" : "نتطلع إلى المزيد من الجهد المشترك بين البلدين، سواء على الصعيد الرسمي أو رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، ونتمنى لرواد ورائدات الأعمال العُمانيين والمصريين في تجربتهم هذه كل النجاح والتوفيق وتنشيط مجال الاستثمار بين البلدين الشقيقين".

وقد التقى الوفد - الذي تترأسه خديجة بنت مبارك البطاشية عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة شركة الساحل الشرقي - بمسئولي عدد من المصانع والشركات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول إنتاج وتاريخ الشركات وخطوط إنتاجها وجودتها والأسواق المستفيدة منها وقدرها التوسعية لاستقطاب أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

كما زار الوفد عدد من المصانع الخاصة بالمنتجات القطنية والملابس والمستلزمات الطبية والأثاث وغيرها.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل لمختلف الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، كما أطلع على ما تتميز به مصر من مقومات سياحية وفرص استثمارية وبنى أساسية توفرها الحكومة والتي تستقطب الزوار والمستثمرين، والاهتمام الحالي بالتنمية وتطوير المناطق الاستثمارية من خلال وضع الخطط.

و جاءت هذه اللقاءات على هامش ملتقى الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال المصريين والعُمانيين، الذي بدأ أمس "الأحد" في القاهرة ويستمر حتى يوم الجمعة القادم، لبحث فرص الاستثمار والترويج السياحى المشترك بين سلطنة عُمان ومصر.

ويهدف الملتقى إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة، وزيارة المصانع والمشاريع المستهدفة، واستكشاف الأسواق الخارجية وصناعة العلاقات الدولية بين مصر وسلطنة عُمان.

ويشارك في الملتقي أكثر من 33 من رائدات ورواد الأعمال ووفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان من السلطنة إلى جانب نظرائهم من مصر، بتنظيم شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض وبالتعاون مع شركة أغناء للاستشارات التجارية والتدريب وجمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين.