رئيس جامعة قناة السويس: تسليم المبنى الثالث لكلية الآداب والعلوم الإنسانية قبل نهاية 2021/ 2022

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بمسيرة طلابية يتقدمها العلم المصري، استقبل طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف.

جاء ذلك أثناء حضور رئيس الجامعة للقاء التعريفى للطلاب الجدد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ثم تلاوه مباركة لآيات القرآن الكريم للطالب عمر حسن، ثم قام الطلاب بتقديم تحية لرئيس الجامعة باللغة الإنجليزية والفرنسية ثم العربية، كما قام الطلاب بتقديم عروض غنائية وقصيدة شعريه تحمل عنوان «كلنا بنحب مصر».

وأعرب الدكتور أحمد زكى عن سعادته البالغه بالاستقبال المتميز بالكلية، مشيداً بإدارة الكلية التي شهدت إقبال شديدا على برامجها المميزة هذا العام سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأعلن رئيس الجامعه خلال اللقاء عن البدء في إنشاء المبنى الثالث لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، واعداً بتسليم المبنى قبل نهاية العام الدراسي 2021/ 2022.

ووجه زكي رسالة للطلاب، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بقوانين ولوائح الجامعة مع معرفة حقوقهم وواجباتهم، مطالبا إياهم بالاشتراك بالأنشطة الطلابية التي تتميز بها الكلية ومتمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا وموفقا.