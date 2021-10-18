«التأمين الصحي الشامل»: «إي هيلث» تضمن دخولا كاملا في «التحول الرقمي»

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قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة حرصت على إطلاق شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية لخدمات القطاع الصحي، حتى يتسنى لها تحقيق الغرض الجوهري من المنظومة الصحية الجديدة، وهو خفض أكبر قدر من الأعباء المصاحبة لعملية تلقي الرعاية الصحية، وتثبيت المفهوم الجديد للخدمات الصحية في الجمهورية الجديدة وهو تلقي أفضل رعاية وفقا لأحدث الوسائل الطبية والآليات الرقمية المتقدمة.

جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، شركة «إي هيلث» المتخصصة في تطويروإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.

يأتى ذلك في إطارخطط تطويرالقطاع الصحي في مصروضمن استراتيجية «إي فاينانس» التوسعية لتقديم حلول التحول الرقمي في جميع القطاعات الهامة بالسوق المحلى.

وتابع صادق: «شركة إي هيلث ستضمن لنا دخولا كاملا في عالم التحول الرقمي بكل ما يحمله هذا من مزايا، سواء دقة سير عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، أو من خلال ضبط المنظومة بالكامل كإدارة وتشغيل، وبما يضمن عدم تسرب الفساد والإهمال للمنظومة ويؤكد استمرارها في تقديم خدماتها بأكفأ صورة ممكنة».