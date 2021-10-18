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عبر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن سعادته بإطلاق شركة «إي هيلث» التي تمثل معلما رئيسيا وهاما على طريق تطوير منظومة الصحة في مصر وفقا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات الحكومية.

جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، شركة «إي هيلث» المتخصصة في تطويروإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.

يأتى ذلك في إطار خطط تطوير القطاع الصحي في مصر وضمن استراتيجية «إي فاينانس» التوسعية لتقديم حلول التحول الرقمي في جميع القطاعات الهامة بالسوق المحلية.

وأوضح معيط: «منذ إطلاق الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ ونحن نعمل على تزويدها بكل الأدوات والوسائل التي تتيح لها تحقيق الهدف الذي صممت من أجله، وهو تغيير مفهوم الرعاية الصحية في مصر وتوفير أقصى قدر من العناية الطبية المتطورة للمصريين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وبالتالي كان لابد من إطلاق شركة متخصصة مثل إي هيلث باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق هدف ترقية الخدمات وتحويلها إلى رقمية بحيث تتم إتاحتها بسهولة ويسر لكل المواطنين».