نائب رئيس شعبة المصدرين: 100 مليون دولار قيمة استهلاك المصريين من البن سنويا

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قال عبدالسميع الإتربي، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق البن في مصر في ارتفاع مستمر، منوها بأن استهلاك المصريين وصل لنحو 40 ألف طن سنويا، بقيمة تصل لنحو 100 مليون دولار.

وأضاف الإتربي، في تصريحات صحفية الاثنين، أن إقبال المستهلكين في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة على مشروبات القهوة بأنواعها من القهوة والقهوة المخلوطة سواء البندق أو الكابيتشينو والنسكافيه، لافتا إلى أن القهوة تحتل المشروب الثاني الرئيسي بعد الشاي في مصر، وهو ما دفعهم لدخول مجال القهوة الفاخرة.

وأوضح أن القهوة من أكبر السلع الاستهلاكية على المستوى العالمي، ويصل الاستهلاك لنحو تريليون كوب سنويا، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في الاستهلاك بين الدول العربية.

ولفت الإتربي إلى أن المناخ الاستثماري والاصلاحات الأخيرة شجعت الكثيرين على ضخ رؤوس أموالهم في مصر، خصوصا مع التوجهات الرئاسية بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن السوق المصري ضخمة وتستوعب العديد من العلامات التجارية الأجنبية، خصوصا أن مستهلكي القهوة في مصر في تزايد، وتحتل مصر المركز الخامس عربيا في استهلاك القهوة.