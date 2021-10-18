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943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

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943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020 943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد الشون في القطاع العام/الأعمال العام 451 شونة عام 2019/2020.

بلغ عدد الشون في القطاع الخاص 385 شونه عام 2019/2020.

بلغ عدد المخازن في القطاع العام / الأعمال العام 780 مخزن عام 2019/2020.

وبلغ عدد المخازن في القطاع الخاص 105 مخزن عام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 949،8 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل القمح نسبة 99،3% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 943,3 ألف طن عام 2019/2020.

وقال جهاز الاحصاء، إن رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 434،6 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 3% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 12،9 ألف طن عام 2019/2020.

و بلغ عدد الثلاجات في القطاع العام / الأعمال العام 4 ثلاجة عـام 2019/2020.

بلغ عدد الثلاجات في القطاع الخاص 5774 ثلاجة عـام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3،6 مليون طن عام 2019/2020.

وتمثل البطاطس نسبة 88% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 3،2 مليون طن عام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 1،3 مليون طن عام 2019/2020 وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 18،4% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 234,3 ألف طن عام 2019/2020.

الصوامع

بلغ عدد الصوامع في القطاع العام / الأعمال العام 18 صومعة عام 2019/2020.

بلغ عدد الصوامع في القطاع الخاص 42 صومعة عام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 24،4 مليون طن قمح، ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام 2019/2020.

المصرى اليوم

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