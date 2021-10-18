رئيس مركز كبار الممولين السوداني: المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا

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قالت هناء بشير، رئيس مركزكبار الممولين السودانى، إن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة في وقت قياسى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط، مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له.

واضافت بشير إلى أنهم في السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبى الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر في هذا الصدد.

حضراللقاء كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبى، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، والدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعلى حماد خبير الضرائب في الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.