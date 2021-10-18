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أمين عام ديوان الضرائب السودانية: نتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية

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أمين عام ديوان الضرائب السودانية: نتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية أمين عام ديوان الضرائب السودانية: نتطلع للاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية

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قال محمد على مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إن بلاده تنظر إلى باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية في كل أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

اضاف مصطفى خلال لقائه وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط، ونائبه لشؤون الخزانة العامة الدكتور ايهاب ابو عيش، وعدد من قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية: نواجه تحديًا في انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى حيث إنها تمثل ٤،٧٪ فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوى ٣٠٠٪، بما يتطلب المضى بشكل أكبر في تطوير المنظومة الضريبية.

أعرب عن أمين عام ديوان الضرائب السودانئة عن شكره وتقديره للدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، على دعمه الكبيرلجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى.

المصرى اليوم

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