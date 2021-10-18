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اليوم ..محاكمة صاحبة مكتب عمالة منزلية فى استغلال الفتيات للاعمال المنافية للاداب

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اليوم ..محاكمة صاحبة مكتب عمالة منزلية فى استغلال الفتيات للاعمال المنافية للاداب اليوم ..محاكمة صاحبة مكتب عمالة منزلية فى استغلال الفتيات للاعمال المنافية للاداب

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأثنين ، محاكمة صاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية و14 آخرين في استغلال الفتيات المتقدمات للعمل تجاريا وجنسيا .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأن المتهمين جميعا استخدموا المجني عليهن 10 فتيات متقدمات للعمل في العمالة المنزلية تجاريا وجنسيا، بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعف حاجتهن للمال بأن أسس المتهمون من الأولى إلى السادس جماعة إجرامية منظمة تزعمتها المتهمة الأولى تخصص نشاطها في استقطاب النساء صاحبات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي مقابل رواتب مجزية، وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدمين وهم المتهمون من السابع إلى الخامس عشر للحصول على منفعة مادية للمتهمين.

المصرى اليوم

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