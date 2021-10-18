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«رضوض وضلع مشروخ»..صديق وائل كفوري يكشف آخر تطورات حالته الصحية ()

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«رضوض وضلع مشروخ»..صديق وائل كفوري يكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو) «رضوض وضلع مشروخ»..صديق وائل كفوري يكشف آخر تطورات حالته الصحية ()

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خرج النجم اللبناني وائل كفوري من المستشفى، ليستكمل علاجه في المنزل بعد حادث السيارة الذي تعرض له قبل أيام.

وقال «حبيب بو أنطوان» الصديق المقرب لـ«كفوري» أن حالته الصحية تتحسن، وأنه يستكمل علاجه في المنزل حاليا، موضحا أن وائل كفوري يعاني من رضوض وضلع مشروخ.

وتابع «أنطوان» لبرنامج «mbc trending» أن صديقة وائل كفوري «شالا عبود» التي كانت بصحبته وقت الحادث، تعاني هي الأخرى من كدمات ورضوض، لافتا إلى كيفية وقوع الحادث كما فهمه من «كفوري» بأنه كان بسبب قيادته لسيارته مسرعا بسرعة 100 كيلومتر تقريبا، وكانت هناك سيارة خلفه كسرت عليه الطريق فجأة، لتلف سيارته وتصطدم بكتلة أسمنتية على الطريق ولتتصطدم السيارة بها وتتحرك لمسافة متر ونصف المتر.

وطمأن «أنطوان» جمهور «كفوري» على حالته الصحية مشيرا إلى أنه بدأ يتحرك ويسير بشكل طبيعي.

ونشر «أنطوان» عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بـ«كفوري» متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان الفنان وائل كفوري قد تعرض لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سيارته فجر الجمعة الماضي، على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني، باتجاه بيروت.

وعلى الفور تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل للعلاج، والتي خرج منها أمس ليستكمل علاجه بمنزله.

المصرى اليوم

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