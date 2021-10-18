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أحمد دياب يكشف تذاكر المباريات وموعد الإعلان عن مواعيد الدوري

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أحمد دياب يكشف أسعار تذاكر المباريات وموعد الإعلان عن مواعيد الدوري أحمد دياب يكشف تذاكر المباريات وموعد الإعلان عن مواعيد الدوري

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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه سيتم زيادة أعداد الجماهير في الموسم الجددي، إذا كان هناك التزام في الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عن عودة الجماهير في الموسم المقبل، بحضور 2000 مشجع في المباراة.

وقال أحمد دياب، في تصريحات تليفزيونية :«الكرة الآن أصبحت في ملعب الجماهير وبالتالى في حالة الالتزام سيتم زيادة أعداد الجماهير تدريجيا»، مضيفًا أن التذاكر لم يتم تحديدها حتى الان، ولكنها في البداية ستكون موحدة نظرا لقلة الاعداد ولكن بعد زيادة العدد سيتم التقسيم إلى فئات ثالثة وثانية واولى ومقصورة.

وأشار إلى أنه تم تدشين صفحة رسمية للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعى وسيتم اعلان جدول الدورى عليها اليوم، مؤكدًا أنه سيتم اليوم الاثنين، إعلان مواعيد 8 جولات من الدوري فقط.

المصرى اليوم

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