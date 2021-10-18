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شقيق إسلام عيسى: «تواصلنا معه وطمأننا على حالته لكننا مازلنا قلقين»

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شقيق إسلام عيسى: «تواصلنا معه وطمأننا على حالته لكننا مازلنا قلقين» شقيق إسلام عيسى: «تواصلنا معه وطمأننا على حالته لكننا مازلنا قلقين»

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قال أيمن عيسى، شقيق إسلام عيسى لاعب بيراميدز، إن اللاعب تواصل مع أسرته هاتفيًا مساء اليوم الأحد، وطمأنهم باستقرار حالته الصحية.

وأضاف أيمن عيسى، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب طمأن أسرته، إلا أنه والأسرة قلقين كونهم لا يعرفون حجم الإصابة التي تعرض لها.

وتابع شقيق لاعب بيراميدز، أن اللاعب أخبر أسرته بأنه يشعر بدوخة حتى الآن، وأبلغهم أنه لن يعود إلى القاهرة إلا بعد تحسن حالته الصحية تمامًا، موضحًا أن الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق، أبلغ الأسرة أيضًا بأن شقيقه خضع للفحوصات الطبية التي جاءت سليمة.

المصرى اليوم

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