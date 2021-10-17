نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي

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تحدث الشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، عن الاحتفال بالمولد النبوي، قائلا إن الوهابية القديمة منذ أكثر من 100 عام عملوا على تشويه الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كانت موجودة ومستحسنة ومستحبة عند جميع الأمم الإسلامية ولكن الحقيقة الوهابية توجهت توجهات حول هذه المسألة والبلبلة التي خرجو بها عند المسلمين بتحريم وبدعة هذا الاحتفال.

وأضاف «الكتبي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن العقيدة الوهابية القديمة كان لها منهج وجدول في ضرب مسألة التصوف الإسلامي الموجود على مر التاريخ وكانت تلك النقطة الأولى التي بدعوا فيها بأنهم يحاربوا ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «بعض الوهابية يستندون في تحريم وبدعة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ببعض الأحاديث وهي أن النبي نفسه لم يحتفل بيوم مولده؛ ولكن الحديث الصحيح عند سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سُئل عن صيامه أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع فقال:»يوم الاثنين يوم مولدي وهذه إشارة مهمة جدا بعظمة هذا اليوم.