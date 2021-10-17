أخبار عاجلة

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية -
وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر -
رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية -
استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى -
محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي -
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي

Print
نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، عن الاحتفال بالمولد النبوي، قائلا إن الوهابية القديمة منذ أكثر من 100 عام عملوا على تشويه الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كانت موجودة ومستحسنة ومستحبة عند جميع الأمم الإسلامية ولكن الحقيقة الوهابية توجهت توجهات حول هذه المسألة والبلبلة التي خرجو بها عند المسلمين بتحريم وبدعة هذا الاحتفال.

وأضاف «الكتبي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن العقيدة الوهابية القديمة كان لها منهج وجدول في ضرب مسألة التصوف الإسلامي الموجود على مر التاريخ وكانت تلك النقطة الأولى التي بدعوا فيها بأنهم يحاربوا ذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «بعض الوهابية يستندون في تحريم وبدعة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ببعض الأحاديث وهي أن النبي نفسه لم يحتفل بيوم مولده؛ ولكن الحديث الصحيح عند سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سُئل عن صيامه أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع فقال:»يوم الاثنين يوم مولدي وهذه إشارة مهمة جدا بعظمة هذا اليوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا

«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا

«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات

«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات

جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية

جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية

وكيل «الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يتبنى رؤية كانت تفتقدها المنظومة التشريعية

وكيل «الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يتبنى رؤية كانت تفتقدها المنظومة التشريعية